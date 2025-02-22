Трамп звільнив генералів та адміралів, зробивши небувалу зміну кадрів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів, генерала ВПС США Сі Кью Брауна. Крім того, посади втратили п'ять інших адміралів та генералів. Це стало безпрецедентною перестановкою військового керівництва США.

Про це пише Reuters в суботу, 22 лютого.

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За інформацією видання, Трамп на заміну Брауну хоче призначити колишнього генерал-лейтенанта Дена Кейна. У США це стане першим випадком відкликання когось із відставки для призначення вищим військовим офіцером.

Трамп також змінить голову ВМС США Лізу Франкетті. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Також без посади залишиться заступник начальника штабу ВПС. Трамп також відправив у відставку генеральних адвокатів армії, флоту та повітряних сил. Це критичні посади, які забезпечують виконання військового правосуддя.

"Рішення Трампа поклало початок періоду потрясінь у Пентагоні. У той час як цивільне керівництво Пентагону змінюється від однієї адміністрації до іншої, військовослужбовці Збройних сил США мають бути аполітичними, проводячи політику демократичної та республіканської адміністрацій", — пише Reuters.

Браун мав служити протягом чотирирічного терміну — до вересня 2027 року. Разом з тим його звільнили негайно, навіть попри те, що Сенат ще не затвердив наступника. Законодавці-демократи засудили рішення Трампа щодо кадрових змін у військовому керівництві.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп вперше назвав точні цифри допомоги, яку Україна отримала від Америки. Нинішня сума суттєво розбіглась із тією, про яку республіканець говорив раніше.

Вже наступного тижня Сполучені Штати мають провести нові переговори з РФ щодо припинення війни в Україні. Трамп наголосив, що має також відбутись між Зеленським та Путіним.