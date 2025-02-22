Трамп уволил генералов и адмиралов, произведя небывалую смену кадров

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала ВВС США Си Кью Брауна. Кроме того, должности потеряли пять других адмиралов и генералов. Это стало беспрецедентной перестановкой военного руководства США.

Об этом пишет Reuters в субботу, 22 февраля.

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По информации издания, Трамп на замену Брауну хочет назначить бывшего генерал-лейтенанта Дэна Кейна. В США это станет первым случаем отзыва кого-то из отставки для назначения высшим военным офицером.

Трамп также сменит главу ВМС США Лизу Франкетти. Она стала первой женщиной на этой должности. Также без должности останется заместитель начальника штаба ВВС. Трамп также отправил в отставку генеральных адвокатов армии, флота и воздушных сил. Это критические должности, которые обеспечивают выполнение военного правосудия.

"Решение Трампа положило начало периоду потрясений в Пентагоне. В то время как гражданское руководство Пентагона меняется от одной администрации к другой, военнослужащие Вооруженных сил США должны быть аполитичными, проводя политику демократической и республиканской администраций", — пишет Reuters.

Браун должен был служить в течение четырехлетнего срока — до сентября 2027 года. Вместе с тем его уволили немедленно, даже несмотря на то, что Сенат еще не утвердил преемника. Законодатели-демократы осудили решение Трампа относительно кадровых изменений в военном руководстве.

Напомним, Президент США Дональд Трамп впервые назвал точные цифры помощи, которую Украина получила от Америки. Нынешняя сумма существенно отличается от той, о которой республиканец говорил ранее.

Уже на следующей неделе Соединенные Штаты должны провести новые переговоры с РФ о прекращении войны в Украине. Трамп отметил, что должно также состояться между Зеленским и Путиным.