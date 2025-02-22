Трамп заявив, що переговори США і РФ щодо війни в Україні будуть у вівторок 25 лютого

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові переговори між Сполученими Штатами і Росією щодо України розпочнуться у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії. Він також наполягає, що необхідна зустріч між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Sky News.

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Під час спілкування з пресою Трамп сказав, як пише Sky News, що переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться у вівторок у Саудівській Аравії.

Пізніше його запитали, чи вважає він Путіна диктатором, адже ідентичні звинувачення Трамп говорив днями щодо Зеленського. Однак президент США ухилився від запитання і почав говорити про необхідність зустрічі.

"Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зустрітися разом, тому що ми хочемо зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів. Я бачив фото поля бою із супутника, ви ніколи не бачили таких знімків. Гинуть тисячі солдатів на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і довести угоду до кінця", — заявив Трамп на церемонії присяги нового міністра торгівлі США.

Він додав, що шанс на досягнення угоди є і висловив упевненість, що Росія нібито теж цього хоче.

"Я хочу покласти край війні", — резюмував президент США.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що мав "дуже хороші" розмови з Путіним. Водночас із Зеленським, за його словами, розмови були "не дуже хороші".

Також ми писали, що Дональд Трамп спростував інформацію ЗМІ про його поїздку до Москви на 9 травня.