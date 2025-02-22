Трамп заявил, что переговоры США и РФ по поводу войны в Украине будут во вторник 25 февраля

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые переговоры между Соединенными Штатами и Россией по Украине начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Он также настаивает, что необходима встреча между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Sky News.

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В ходе общения с прессой Трамп сказал, как пишет Sky News, что переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся во вторник в Саудовской Аравии.

Позже его спросили, считает ли он Путина диктатором, ведь идентичные обвинения Трамп говорил на днях в отношении Зеленского. Однако президент США уклонился от вопроса и начал говорить о необходимости встречи.

"Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат. Я видел фото поля боя со спутника, вы никогда не видели таких снимков. Погибают тысячи солдат в неделю, поэтому я хочу видеть прекращение огня и довести сделку до конца", — заявил Трамп на церемонии присяги нового министра торговли США.

Он добавил, что шанс на достижение сделки есть и выразил уверенность, что Россия якобы тоже этого хочет.

"Я хочу положить конец войне", — резюмировал президент США.

Напомним, недавно Трамп заявил, что имел "очень хорошие" разговоры с Путиным. В то же время с Зеленским, по его словам, разговоры были "не очень хорошие".

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