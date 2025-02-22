Союзники США могут ограничить обмен секретными данными из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Страны, которые сотрудничают с США в сфере обмена разведывательными данными, активно рассматривают возможности защиты своих секретных операций от Дональда Трампа и его команды в администрации. Партнеры Вашингтона опасаются, что новая администрация станет еще менее предсказуемой, а утечки секретной информации могут создать угрозу для агентов, методов разведки и международной безопасности.

Об этом говорится в статье Politico.

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Союзники США боятся непредсказуемого поведения Трампа

Беспокойство союзников вызвано предыдущим опытом первого срока Трампа, когда он неоднократно нарушал протоколы безопасности. Одним из самых громких случаев было разглашение секретной информации израильской разведки российскому министру иностранных дел, а также публикация в Twitter засекреченных спутниковых снимков иранского ракетного полигона.

Могут ли партнеры полностью прекратить обмен разведданными

Хотя полностью отказаться от сотрудничества в сфере разведки невозможно, поскольку Соединенные Штаты являются ключевым игроком в мировой системе безопасности, союзники рассматривают варианты защиты наиболее уязвимой от утечки информации.

Одним из возможных сценариев является уменьшение объема передаваемой информации, особенно в отношении агентов, работающих в странах-противниках Запада. Однако такие действия могут разоблачить личность или местонахождение оперативников. Бывшие сотрудники британской разведки MI6 подтвердили, что уже в 2016-2020 годах служба ограничивала обмен критически важными данными с Вашингтоном, опасаясь их утечки или неправильного использования.

Трамп может назначить на руководящую должность разведки пророссийскую личность

По мнению журналистов Politico, важным фактором в будущей политике администрации Трампа станет состав руководства разведывательных ведомств. Ожидается, что Джон Рэтклифф, который уже возглавлял Национальную разведку США в 2020 году, вернется на свою должность. Несмотря на политизацию работы разведки при его руководстве, многие союзники считают его "прогнозируемой в действиях и решениях фигурой".

Зато назначение Талси Габбард на должность директора Национальной разведки вызывает гораздо больше опасений среди партнеров США. В прошлом она неоднократно ставила под сомнение выводы американских спецслужб и поддерживала пророссийские нарративы.

Также среди союзников вызывает тревогу Каш Пател, которого Трамп назначил директором ФБР.

"Будучи сотрудником Конгресса, Пател работал над тем, чтобы подорвать расследование Палаты представителей относительно попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года. Он пообещал коренным образом реформировать агентство, которое играет жизненно важную разведывательную роль, и искоренить так называемое "глубокое государство", — говорится в статье.

Возможные риски и политические последствия

Одна из самых больших угроз для международного сотрудничества в сфере разведки заключается в возможной политизации американских разведывательных структур. Если ключевые должностные лица не смогут гарантировать защиту секретной информации, союзники могут сократить объемы сотрудничества или создать альтернативные каналы обмена данными, что существенно повлияет на глобальную систему безопасности.

Особую обеспокоенность выражают члены альянса "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Эта сеть является основой международного обмена разведданными, и любые нарушения доверия могут подорвать ее эффективность. Европейские партнеры, в частности Германия и Франция, также опасаются, что в случае роста непредсказуемости американской политики им придется больше полагаться на собственные ресурсы.

Что означает это для Украины?

Американская разведка играет решающую роль в поддержке Украины. Именно США еще в 2021 году предупредили Киев и европейских союзников о подготовке полномасштабного вторжения России. Если сотрудничество между спецслужбами будет ослаблено, это может повлиять на своевременность получения критически важных данных о действиях Кремля и потенциальных угроз.

Напомним, недавно компания OpenAI обвинила китайский проект ИИ DeepSeek в шпионаже.

Тем временем Дональд Трамп осуществил масштабные кадровые изменения среди военачальников.