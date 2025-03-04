Трюдо губернатор Канади — Трамп різко висловився у бік прем'єра Канади і пригрозив митами

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Канади запровадити мита у відповідь на американські торговельні обмеження. Він пригрозив, що США негайно піднімуть тарифи на еквівалентну суму.

Свою заяву глава Білого дому опублікував у Truth Social в вівторок, 4 березня.

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Трамп у своєму дописі саркастично назвав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором", натякаючи, що країна є частиною США. Окрім цього, він пригрозив підвищенням тарифів у відповідь на введення канадських мит.

"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він запровадить мито у відповідь на США, наш взаємний тариф негайно зросте на таку саму суму!" — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Трампа в Truth Social

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо звинуватив США та президента Дональда Трампа не лише у створенні економічної напруги через запровадження мит, а й у прагненні підірвати незалежність Канади.

Нагадаємо, 14 лютого президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про запровадження мит на імпорт з кількох країн.