Трюдо губернатор Канади — Трамп різко висловився у бік прем'єра Канади і пригрозив митами

Трамп назвав Трюдо "губернатором" і знову пригрозив Канаді
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Канади запровадити мита у відповідь на американські торговельні обмеження. Він пригрозив, що США негайно піднімуть тарифи на еквівалентну суму.
Свою заяву глава Білого дому опублікував у Truth Social в вівторок, 4 березня.
Трамп знову погрожує Канаді
Трамп у своєму дописі саркастично назвав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором", натякаючи, що країна є частиною США. Окрім цього, він пригрозив підвищенням тарифів у відповідь на введення канадських мит.
"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він запровадить мито у відповідь на США, наш взаємний тариф негайно зросте на таку саму суму!" — йдеться у повідомленні.
Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо звинуватив США та президента Дональда Трампа не лише у створенні економічної напруги через запровадження мит, а й у прагненні підірвати незалежність Канади.
Нагадаємо, 14 лютого президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про запровадження мит на імпорт з кількох країн.
Читайте Новини.LIVE!