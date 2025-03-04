Трюдо губернатор Канады — Трамп резко высказался в сторону премьера Канады и пригрозил пошлинами

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Канады ввести пошлины в ответ на американские торговые ограничения. Он пригрозил, что США немедленно поднимут тарифы на эквивалентную сумму.

Свое заявление глава Белого дома опубликовал в Truth Social во вторник, 4 марта.

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Трамп в своем сообщении саркастически назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором", намекая, что страна является частью США. Кроме этого, он пригрозил повышением тарифов в ответ на введение канадских пошлин.

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет пошлину в ответ на США, наш взаимный тариф немедленно вырастет на такую же сумму!" — говорится в сообщении.

Сообщение Трампа в Truth Social

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил США и президента Дональда Трампа не только в создании экономического напряжения из-за введения пошлин, но и в стремлении подорвать независимость Канады.

Напомним, 14 февраля президент США Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на импорт из нескольких стран.