Трюдо про Трампа та мита — "Дональде, ти розумна людина, але це дуже дурний хід"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото Reuters

Сполучені Штати Америки (США) розпочали торговельну війну проти Канади, оскільки запровадили мита. Це дуже дурний хід з боку президента США Дональда Трампа.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на брифінгу.

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Трюдо звинуватив США та президента Трампа не лише у створенні економічної напруги через запровадження мит, а й у прагненні підірвати незалежність Канади. У відповідь Оттава запровадила мита на американські товари на загальну суму понад 155 мільярдів доларів.

"Зазвичай у мене немає звички погоджуватися з The Wall Street Journal, але, Дональде, вони справедливо зазначають: хоча ти дуже розумна людина, це вкрай дурний вчинок", — заявив прем'єр Канади.

Нагадаємо, 14 лютого президент Сполучних Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення мит щодо низки країн. Крім того, глава Білого дому заявив, що дозволить Канаді "у складі США" залишити гімн.