Трюдо о Трампе и пошлинах — "Дональд, ты умный человек, но это очень глупый ход"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) начали торговую войну против Канады, поскольку ввели пошлины. Это очень глупый ход со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге.

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Трюдо обвинил США и президента Трампа не только в создании экономического напряжения из-за введения пошлин, но и в стремлении подорвать независимость Канады. В ответ Оттава ввела пошлины на американские товары на общую сумму более 155 миллиардов долларов.

"Обычно у меня нет привычки соглашаться с The Wall Street Journal, но, Дональд, они справедливо отмечают: хотя ты очень умный человек, это крайне глупый поступок", — заявил премьер Канады.

Напомним, 14 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении ряда стран. Кроме того, глава Белого дома заявил, что позволит Канаде "в составе США" оставить гимн.