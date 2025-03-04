Трюдо о Трампе и пошлинах — "Дональд, ты умный человек, но это очень глупый ход"

Трюдо жестко высказался о Трампе из-за пошлин со стороны США
Соединенные Штаты Америки (США) начали торговую войну против Канады, поскольку ввели пошлины. Это очень глупый ход со стороны президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге.
Трюдо высказался о Трампе
Трюдо обвинил США и президента Трампа не только в создании экономического напряжения из-за введения пошлин, но и в стремлении подорвать независимость Канады. В ответ Оттава ввела пошлины на американские товары на общую сумму более 155 миллиардов долларов.
"Обычно у меня нет привычки соглашаться с The Wall Street Journal, но, Дональд, они справедливо отмечают: хотя ты очень умный человек, это крайне глупый поступок", — заявил премьер Канады.
Напомним, 14 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении ряда стран. Кроме того, глава Белого дома заявил, что позволит Канаде "в составе США" оставить гимн.
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