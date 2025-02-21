Трамп знову заговорив про Канаду як про штат США

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп знову натякнув на те, що Канада може стати штатом. Він також назвав канадського прем'єра Джастіна Трюдо "губернатором" та висловився про гімн країни.

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" в п'ятницю, 21 лютого.

Читайте також:

Трамп знову висловився про приєднання Канади

Президент США заявив, що Канада повинна стати 51-м штатом. Також Трамп заявив, що йому "подобається" гімн "О, Канадо".

"Це прекрасна річ. Я думаю, що нам доведеться зберегти це для 51-го штату", — додав він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп вже неодноразово заявляв про приєднання Канади до США. Він вважає, що Америка щороку втрачає 200 мільярдів доларів через Канаду.

Джастін Трюдо заявив, що Канада та союзники однозначно підтримують Україну. Він додав, що Путін чинить незаконні, аморальні та несправедливі дії.