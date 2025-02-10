Канада — Трамп знову пропонує зробити країну штатом США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп вкотре запропонував зробити Канаду 51-м штатом США. За його словами, Америка щороку втрачає 200 мільярдів доларів через країну.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп вважає, що Канада була б набагато кращою, якби була 51-м штатом США. Через країну Америка втрачає 200 млрд доларів на рік.

"Я думаю, Канада була б набагато кращою як 51-й штат, тому що ми втрачаємо 200 мільярдів доларів на рік через Канаду, і я не дозволю цьому продовжуватися. Чому ми фактично субсидуємо Канаду? Якби вони були нашим штатом, мене це влаштовувало б", — сказав президент США.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку січня Трамп вперше запропонував Канаді стати 51-м штатом США. Він заявив, що нібито багато канадців мріють бути в складі Америки.

Реагуючи на такі заяви, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що це неможливо і приєднання Канади до США не обговорюється.

Після цього Трамп знову почав провокувати Канаду та опублікував скандальну карту, де країна була штатом США.