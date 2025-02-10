Канада — Трамп снова предлагает сделать страну штатом США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил сделать Канаду 51-м штатом США. По его словам, Америка ежегодно теряет 200 миллиардов долларов из-за страны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

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Трамп считает, что Канада была бы намного лучше, если бы была 51-м штатом США. Из-за страны Америка теряет 200 млрд долларов в год.

"Я думаю, Канада была бы намного лучше как 51-й штат, потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться. Почему мы фактически субсидируем Канаду? Если бы они были нашим штатом, меня это устраивало бы", — сказал президент США.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале января Трамп впервые предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он заявил, что якобы многие канадцы мечтают быть в составе Америки.

Реагируя на такие заявления, премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что это невозможно и присоединение Канады к США не обсуждается.

После этого Трамп снова начал провоцировать Канаду и опубликовал скандальную карту, где страна была штатом США.