Трамп снова заговорил о Канаде как о штате США

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп снова намекнул на то, что Канада может стать штатом. Он также назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором" и высказался о гимне страны.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Donald Trump на украинском" в пятницу, 21 февраля.

Читайте также:

Трамп снова высказался о присоединении Канады

Президент США заявил, что Канада должна стать 51-м штатом. Также Трамп заявил, что ему "нравится" гимн "О, Канадо".

"Это прекрасная вещь. Я думаю, что нам придется сохранить это для 51-го штата", — добавил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о присоединении Канады к США. Он считает, что Америка ежегодно теряет 200 миллиардов долларов из-за Канады.

Джастин Трюдо заявил, что Канада и союзники однозначно поддерживают Украину. Он добавил, что Путин совершает незаконные, аморальные и несправедливые действия.