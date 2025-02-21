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Трамп заявил, что позволит Канаде "в составе США" оставить гимн

21 февраля 2025 13:32
Ольга Антоновская - редактор
Трамп снова заговорил о Канаде как о штате США
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Президент США Дональд Трамп снова намекнул на то, что Канада может стать штатом. Он также назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором" и высказался о гимне страны.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Donald Trump на украинском" в пятницу, 21 февраля.

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Президент США заявил, что Канада должна стать 51-м штатом. Также Трамп заявил, что ему "нравится" гимн "О, Канадо".

"Это прекрасная вещь. Я думаю, что нам придется сохранить это для 51-го штата", — добавил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о присоединении Канады к США. Он считает, что Америка ежегодно теряет 200 миллиардов долларов из-за Канады.

Джастин Трюдо заявил, что Канада и союзники однозначно поддерживают Украину. Он добавил, что Путин совершает незаконные, аморальные и несправедливые действия.

США Канада Дональд Трамп Джастин Трюдо политики Америка
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