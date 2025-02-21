Трамп снова заговорил о Канаде как о штате США

Трамп заявил, что позволит Канаде "в составе США" оставить гимн
Президент США Дональд Трамп снова намекнул на то, что Канада может стать штатом. Он также назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором" и высказался о гимне страны.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Donald Trump на украинском" в пятницу, 21 февраля.
Трамп снова высказался о присоединении Канады
Президент США заявил, что Канада должна стать 51-м штатом. Также Трамп заявил, что ему "нравится" гимн "О, Канадо".
"Это прекрасная вещь. Я думаю, что нам придется сохранить это для 51-го штата", — добавил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о присоединении Канады к США. Он считает, что Америка ежегодно теряет 200 миллиардов долларов из-за Канады.
Джастин Трюдо заявил, что Канада и союзники однозначно поддерживают Украину. Он добавил, что Путин совершает незаконные, аморальные и несправедливые действия.
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