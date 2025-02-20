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Трюдо висловився про Україну на тлі різких заяв Трампа

20 лютого 2025 09:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Заяви Дональда Трампа — Трюдо відреагував і пообіцяв підтримку Україні
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Канада та союзники однозначно виступають проти незаконних, аморальних і несправедливих дій російського президента Володимира Путіна. Він порушує міжнародний порядок.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на брифінгу у четвер, 20  лютого.

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Трюдо виступив із беззаперечною підтримкою України на тлі останніх різких заяв президента США Дональда Трампа щодо України та Володимира Зеленського.

"Українці воюють і гинуть не лише для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності, але й для захисту світового порядку, заснованого на правилах, який забезпечує безпеку для всіх нас у світі і робив це майже 80 років. Цей період миру, стабільності та процвітання став можливим завдяки дотриманню правил щодо кордонів і невтручання у справи сусідів — правил, які Росія свідомо порушила кілька років тому", — сказав він.

Прем'єр Канади додав, що Оттава та союзники однозначно виступають проти незаконних, аморальних і несправедливих дій Володимира Путіна, які руйнують міжнародний порядок.

"І саме тому я з нетерпінням чекаю зустрічі з європейськими партнерами за кілька годин, щоб обговорити, як ми продовжимо нашу беззаперечну підтримку України, а також захист правил, що гарантують безпеку для всіх нас", — підсумував Трюдо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував політику Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів". Також глава Білого дому заявив, що Україна без США не зможе закінчити війну.

Канада Дональд Трамп Україна Джастін Трюдо війна в Україні
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