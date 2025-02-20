Заяви Дональда Трампа — Трюдо відреагував і пообіцяв підтримку Україні

Трюдо висловився про Україну на тлі різких заяв Трампа
Канада та союзники однозначно виступають проти незаконних, аморальних і несправедливих дій російського президента Володимира Путіна. Він порушує міжнародний порядок.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на брифінгу у четвер, 20 лютого.
Канада підтримуватиме Україну
Трюдо виступив із беззаперечною підтримкою України на тлі останніх різких заяв президента США Дональда Трампа щодо України та Володимира Зеленського.
"Українці воюють і гинуть не лише для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності, але й для захисту світового порядку, заснованого на правилах, який забезпечує безпеку для всіх нас у світі і робив це майже 80 років. Цей період миру, стабільності та процвітання став можливим завдяки дотриманню правил щодо кордонів і невтручання у справи сусідів — правил, які Росія свідомо порушила кілька років тому", — сказав він.
Прем'єр Канади додав, що Оттава та союзники однозначно виступають проти незаконних, аморальних і несправедливих дій Володимира Путіна, які руйнують міжнародний порядок.
"І саме тому я з нетерпінням чекаю зустрічі з європейськими партнерами за кілька годин, щоб обговорити, як ми продовжимо нашу беззаперечну підтримку України, а також захист правил, що гарантують безпеку для всіх нас", — підсумував Трюдо.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував політику Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів". Також глава Білого дому заявив, що Україна без США не зможе закінчити війну.
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