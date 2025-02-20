Заявления Дональда Трампа — Трюдо отреагировал и пообещал поддержку Украине

Трюдо высказался об Украине на фоне резких заявлений Трампа
Канада и союзники однозначно выступают против незаконных, аморальных и несправедливых действий российского президента Владимира Путина. Он нарушает международный порядок.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге в четверг, 20 февраля.
Канада будет поддерживать Украину
Трюдо выступил с безоговорочной поддержкой Украины на фоне последних резких заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Владимира Зеленского.
"Украинцы воюют и гибнут не только для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, но и для защиты мирового порядка, основанного на правилах, который обеспечивает безопасность для всех нас в мире и делал это почти 80 лет. Этот период мира, стабильности и процветания стал возможным благодаря соблюдению правил относительно границ и невмешательства в дела соседей — правил, которые Россия сознательно нарушила несколько лет назад", — сказал он.
Премьер Канады добавил, что Оттава и союзники однозначно выступают против незаконных, аморальных и несправедливых действий Владимира Путина, которые разрушают международный порядок.
"И именно поэтому я с нетерпением жду встречи с европейскими партнерами за несколько часов, чтобы обсудить, как мы продолжим нашу безоговорочную поддержку Украины, а также защиту правил, гарантирующих безопасность для всех нас", — подытожил Трюдо.
Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов". Также глава Белого дома заявил, что Украина без США не сможет закончить войну.
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