Указ про запровадження взаємних мит — Трамп підписав документ

Президент США Дональд Трамп підписує документи. Фото: Reuters

Президент Сполучних Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення взаємного мита. Йдеться про країни, які стягують мита з продукції зі США.

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" у п'ятницю, 14 лютого.

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Трамп підписав указ про введення взаємного мита

Дональд Трамп неодноразово наголошував на необхідності запровадження взаємних мит для продукції країн, які обкладають американські товари вищими митами, ніж американські. Зрештою лідер Сполучених Штатів підписав відповідний указ.

Відомо, що раніше Трамп доручив радникам попрацювати над розробкою мит. Він також заявив, що через таке рішення ціни для американських споживачів можуть зрости "в короткостроковій перспективі", але зрештою вони впадуть.

Напередодні Трамп повідомив про рішення щодо мит на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

"Три чудові тижні, можливо, найкращі за всю історію, але сьогодні — головна: мита, які вводяться у відповідь! Зробимо Америку знову великою!", — написав президент США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп також скасував мораторій на видачу нових ліцензій для експорту скрапленого природного газу. Ми пояснювали, чи допоможе це зняти Європу з "газової голки" Росії.

Крім того, президент США Дональд Трамп встиг розв'язати низку торгівельних війн зі своїми найбільшими партерами — Мексикою, Канадою та Китаєм. Ми також розібрались, як це може вплинути на Україну.