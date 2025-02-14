Указ о введении взаимных пошлин — Трамп подписал документ

Президент США Дональд Трамп подписывает документы. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении взаимной пошлины. Речь идет о странах, которые взимают пошлины с продукции из США.

Об этом сообщает телеграм-канал "Donald Trump на украинском" в пятницу, 14 февраля.

Читайте также:

Трамп подписал указ о введении взаимной пошлины

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал необходимость введения взаимных пошлин для продукции стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами, чем американские. В конце концов лидер Соединенных Штатов подписал соответствующий указ.

Известно, что ранее Трамп поручил советникам поработать над разработкой пошлин. Он также заявил, что из-за такого решения цены для американских потребителей могут вырасти "в краткосрочной перспективе", но в конце концов они упадут.

Накануне Трамп сообщил о решении по пошлинам на своей странице в соцсети Truth Social.

"Три замечательные недели, возможно, лучшие за всю историю, но сегодня — главная: ответные пошлины, которые вводятся в ответ! Сделаем Америку снова великой!", — написал президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп также отменил мораторий на выдачу новых лицензий для экспорта сжиженного природного газа. Мы объясняли, поможет ли это снять Европу с "газовой иглы" России.

Кроме того, президент США Дональд Трамп успел развязать ряд торговых войн со своими крупнейшими партерами — Мексикой, Канадой и Китаем. Мы также разобрались, как это может повлиять на Украину.