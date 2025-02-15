Трамп заборонив обов’язкову вакцинацію в навчальних закладах США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє навчальним закладам вимагати від студентів і школярів вакцинацію проти COVID-19. Йдеться про заклади, які отримують держфінансування.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, адміністрація вважає, що такі вимоги "загрожують освітнім можливостям" та порушують право на вибір.

Трамп і раніше виступав проти обов’язкової вакцинації, зокрема скасувавши відповідні вимоги для заявників на грін-карту та військовослужбовців, яких звільнили за відмову від щеплення.

До підписання указу Дональда Трампа в більшості штатів США діяли вимоги щодо вакцинації дітей для навчання у школах. Щеплення проти кору, епідемічного паротиту, краснухи (MMR), дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту B та вітряної віспи були обов’язковими для відвідування шкіл.

Після початку пандемії COVID-19 низка штатів та окремих навчальних закладів запровадили вимоги щодо обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для учнів і студентів. Однак у більшості штатів діяли винятки на підставі медичних, релігійних або філософських переконань.

Адміністрація Джо Байдена активно підтримувала вакцинацію серед школярів і студентів, а в деяких штатах навіть надавали фінансові стимули для вакцинованих дітей.

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував різку заяву глави Пентагона Піта Гегсета про "нереалістичний сценарій" вступу України до НАТО.

Також Дональд Трамп зробив заяву щодо долі заручників в полоні ХАМАС та закликав Ізраїль до рішучих дій.