Трамп запретил обязательную вакцинацию в учебных заведениях США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает учебным заведениям требовать от студентов и школьников вакцинацию против COVID-19. Речь идет о заведениях, которые получают госфинансирование.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Согласно информационному бюллетеню Белого дома, администрация считает, что такие требования "угрожают образовательным возможностям" и нарушают право на выбор.

Трамп и раньше выступал против обязательной вакцинации, в частности отменив соответствующие требования для заявителей на грин-карту и военнослужащих, которых уволили за отказ от прививки.

До подписания указа Дональда Трампа в большинстве штатов США действовали требования по вакцинации детей для обучения в школах. Прививки против кори, эпидемического паротита, краснухи (MMR), дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и ветряной оспы были обязательными для посещения школ.

После начала пандемии COVID-19 ряд штатов и отдельных учебных заведений ввели требования об обязательной вакцинации против коронавируса для учащихся и студентов. Однако в большинстве штатов действовали исключения на основании медицинских, религиозных или философских убеждений.

Администрация Джо Байдена активно поддерживала вакцинацию среди школьников и студентов, а в некоторых штатах даже предоставляли финансовые стимулы для вакцинированных детей.

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал резкое заявление главы Пентагона Пита Гегсета о "нереалистичном сценарии" вступления Украины в НАТО.

Также Дональд Трамп сделал заявление о судьбе заложников в плену ХАМАС и призвал Израиль к решительным действиям.