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Трамп відповів, чи вважає він Зеленського диктатором

27 лютого 2025 20:32
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп відповів, чи вважає він Зеленського диктатором
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президента США Дональда Трампа запитали, чи досі він вважає Зеленського диктатором. На це він відповів: "Хіба я це казав?".

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єром Британії Кіром Стармером, передають Новини.LIVE.

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Журналісти запитали президента США Дональда Трампа, чи все ще він вважає Зеленського диктатором. 

На це він відповів: "Хіба я таке казав?".

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп вибухнув новими скандальними заявами на адресу Зеленського і назвав його диктатором. 

Після таких слів New York Post опублікувало статтю, де наголосило, що "диктатор — не Зеленський, а Путін". У цьому ж номері опублікували авторську колонку "10 істин про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик". 

При цьому Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву очільника США Дональда Трампа, де він назвав його диктатором. Український лідер заявив, що ображатися на слово "диктатор" має той, хто є диктатором.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна війна в Україні
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