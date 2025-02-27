Трамп відповів, чи вважає він Зеленського диктатором

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа запитали, чи досі він вважає Зеленського диктатором. На це він відповів: "Хіба я це казав?".

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єром Британії Кіром Стармером, передають Новини.LIVE.

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Журналісти запитали президента США Дональда Трампа, чи все ще він вважає Зеленського диктатором.

На це він відповів: "Хіба я таке казав?".

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп вибухнув новими скандальними заявами на адресу Зеленського і назвав його диктатором.

Після таких слів New York Post опублікувало статтю, де наголосило, що "диктатор — не Зеленський, а Путін". У цьому ж номері опублікували авторську колонку "10 істин про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".

При цьому Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву очільника США Дональда Трампа, де він назвав його диктатором. Український лідер заявив, що ображатися на слово "диктатор" має той, хто є диктатором.