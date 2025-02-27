Трамп заявив, що ЄС створили для того, щоб обдурити Америку — чиновники кажуть про ворожість

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп продовжує різко критикувати Європейський Союз та міжнародних союзників Америки. Він дозволяє собі грубі висловлювання, що непокоять чиновників та аналітиків.

Про це пише The New York Times.

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Під час засідання кабінету міністрів 26 лютого Трамп повторив свої заяви про те, що ЄС нібито був створений "щоб обдурити Сполучені Штати" та завдати їм економічної шкоди.

"Це його головна мета, і вони добре з цим впоралися", — висловився американський лідер про ЄС.

Крім того, Трамп оголосив про наміри запровадити 25-відсоткові мита на європейські автомобілі та інші товари, що може суттєво загострити торговельні відносини між США та Європою.

Деякі посадовці та експерти вважають, що адміністрація Трампа просто байдужа до Європи, інші ж бачать у ній відкриту ворожість. Однак загальна думка полягає в тому, що фундаментальні відносини між США та Європою змінилися, і Америка більше не є таким надійним і передбачуваним союзником, як раніше.

Окрім торговельних суперечностей, зростає і політичне напруження. Трамп неодноразово демонстрував скептичне ставлення до НАТО та фактично підтримував позиції Росії, що йде врозріз із інтересами Альянсу. Віце-президент Джей Ді Ванс критикував європейську демократію та закликав сприяти ультраправим партіям. Тим часом мільярдер і соратник Трампа Ілон Маск відкрито висловлював зневагу до європейських лідерів та підтримав радикальну партію в Німеччині.

Додатковим сигналом для занепокоєння стала позиція США на Генасамблеї ООН. Цього тижня Америка відмовилася підтримати резолюцію із засудженням російського вторгнення в Україну та проголосувала разом із Росією, Білоруссю та Північною Кореєю.

Європейські лідери дедалі більше сумніваються в надійності Сполучених Штатів як союзника, зазначають аналітики. Така ситуація може мати довгострокові наслідки для трансатлантичних відносин та глобальної безпеки.

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував країни Європи за мізерні внески до НАТО.

Також ми писали, що у Києві біля посольства США відбулася акція протесту. Учасники висловили свою незгоду з позицією президента Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.