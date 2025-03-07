Трамп натякнув, що хоче укласти швидку ядерну угоду з Іраном

Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість швидкого укладення ядерної угоди з Іраном. Це може статися зовсім скоро.

Про це американський лідер заявив під час виступу із Овального кабінету.

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Політик звинуватив адміністрацію Джо Байдена у зриві домовленостей, які, за його словами, були майже готові під час його першої каденції.

"Дуже скоро з Іраном щось станеться, ви про це почуєте", — заявив Трамп, не розкриваючи деталей.

Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і цього тижня надіслав листа його керівництву, пропонуючи переговори з Ісламською Республікою, яка, як побоюється Захід, швидко наближається до можливостей виробництва атомної зброї.

Також він торкнувся питання війни в Україні, зазначивши, що, на відміну від європейських лідерів, знає, як завершити бойові дії. За його словами, президент Росії Володимир Путін нібито готовий до завершення війни та може піти на певні поступки Києву.

Нагадаємо, що Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа у переговорах з Іраном щодо низки питань, зокрема тих, що стосуються ядерної програми.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомляв, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя.