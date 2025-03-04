Путін допоможе Трампу в ядерних переговорах з Іраном

Путін готовий допомогти США в ядерних переговорах з Іраном
Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа у переговорах з Іраном щодо низки питань, зокрема тих, що стосуються ядерної програми. Трамп заявив про свою зацікавленість щодо цього Путіну під час телефонної розмови.
Про це повідомило інформагентство Bloomberg з посиланням на власні джерела у вівторок, 4 березня.
Путін допоможе США у переговорах з Іраном
За інформацією джерел видання, Дональд Трамп передав цю зацікавленість безпосередньо російському диктатору Володимиру Путіну під час телефонної розмови в лютому цього року. А вже через декілька днів високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запитання агентства Bloomberg заявив, що "Росія вважає, що США й Іран повинні вирішити всі проблеми шляхом переговорів" і що Москва "готова зробити все, що в її силах, для досягнення цієї мети".
Водночас представник МЗС Ірану, у відповідь на запитання, чи пропонувала Росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав, що для країн "природно" пропонувати свою допомогу.
"З огляду на важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін проявлять добру волю і готовність допомогти у вирішенні різних проблем. З цієї точки зору, цілком природно, що країни запропонують допомогу, якщо вона буде необхідна", — сказав речник Есмаїл Багаї під час телевізійної пресконференції в понеділок у Тегерані.
Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що Ірану не можна дозволити мати власну ядерну зброю. Він хоче підписати нову ядерну угоду з країною.
Крім того, президент США Дональд Трамп повідомляв, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя.
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