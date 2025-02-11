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Трамп проти того, аби Іран мав ядерну зброю

11 лютого 2025 13:25
Карина Приходько - Редактор
Ядерна зброя — Трамп хоче укласти з Іраном нову угоду
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану не можна дозволити мати власну ядерну зброю. Він хоче підписати нову ядерну угоду з країною.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" з посиланням на Fox News. 

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"Не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю. Це можна зупинити бомбами або письмовою угодою. Я б краще уклав угоду, яка не зашкодить їм", — заявив Трамп. 

Президент США зазначив, що хотів би побачити угоду з Іраном щодо контролю, перевірки, а потім знищення цієї ядерної зброї. Мовляв, іранці надто войовничі, тож їм не можна дозволити мати таку зброю. На думку Трампа, вони б і самі хотіли мати зазначену угоду з США.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно надати ядерну зброю та ракети для зупинки агресії РФ. 

Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог відповів, що це навряд чи станеться.

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