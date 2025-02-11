Ядерна зброя — Трамп хоче укласти з Іраном нову угоду

Трамп проти того, аби Іран мав ядерну зброю
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану не можна дозволити мати власну ядерну зброю. Він хоче підписати нову ядерну угоду з країною.
Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" з посиланням на Fox News.
Ядерна зброя в Ірану
"Не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю. Це можна зупинити бомбами або письмовою угодою. Я б краще уклав угоду, яка не зашкодить їм", — заявив Трамп.
Президент США зазначив, що хотів би побачити угоду з Іраном щодо контролю, перевірки, а потім знищення цієї ядерної зброї. Мовляв, іранці надто войовничі, тож їм не можна дозволити мати таку зброю. На думку Трампа, вони б і самі хотіли мати зазначену угоду з США.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно надати ядерну зброю та ракети для зупинки агресії РФ.
Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог відповів, що це навряд чи станеться.
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