Ядерное оружие — Трамп хочет заключить с Ираном новое соглашение

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану нельзя позволить иметь собственное ядерное оружие. Он хочет подписать новое ядерное соглашение со страной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском" со ссылкой на Fox News.

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"Нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие. Это можно остановить бомбами или письменным соглашением. Я бы лучше заключил соглашение, которое не навредит им", — заявил Трамп.

Президент США отметил, что хотел бы увидеть соглашение с Ираном по контролю, проверке, а затем уничтожению этого ядерного оружия. Мол, иранцы слишком воинственные, поэтому им нельзя позволить иметь такое оружие. По мнению Трампа, они бы и сами хотели иметь указанное соглашение с США.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно предоставить ядерное оружие и ракеты для остановки агрессии РФ.

В то же время спецпредставитель президента США Кит Келлог ответил, что это вряд ли произойдет.