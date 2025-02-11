Ядерное оружие — Трамп хочет заключить с Ираном новое соглашение

Трамп против того, чтобы Иран имел ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану нельзя позволить иметь собственное ядерное оружие. Он хочет подписать новое ядерное соглашение со страной.
Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском" со ссылкой на Fox News.
Ядерное оружие у Ирана
"Нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие. Это можно остановить бомбами или письменным соглашением. Я бы лучше заключил соглашение, которое не навредит им", — заявил Трамп.
Президент США отметил, что хотел бы увидеть соглашение с Ираном по контролю, проверке, а затем уничтожению этого ядерного оружия. Мол, иранцы слишком воинственные, поэтому им нельзя позволить иметь такое оружие. По мнению Трампа, они бы и сами хотели иметь указанное соглашение с США.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно предоставить ядерное оружие и ракеты для остановки агрессии РФ.
В то же время спецпредставитель президента США Кит Келлог ответил, что это вряд ли произойдет.
Читайте Новини.LIVE!