Трампа висувають на Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Член Палати представників США республіканець Даррелл Ісса заявив, що висуватиме президента Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. На його думку, ніхто не заслуговує на це більше, аніж Трамп.

Про це конгресмен повідомив на своїй сторінці у соцмережі X у понеділок, 3 березня. Також про це інформує видання The Hill.

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"Сьогодні я висуну Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на це більше", — написав Даррелл Ісса.

Однак конгресмен не уточнив, чому він номінує Трампа на цю премію, але у подальшій заяві прессекретар Ісси вказав на "мирні зусилля" президента США на Близькому Сході.

"Конгресмен Ісса нещодавно очолював делегацію (конгресу, — ред.) до чотирьох країн Близького Сходу — він побачив з перших вуст і від кількох глав держав, що дух миру і відхід від конфлікту є реальним і багатостороннім. З моменту свого обрання і після прийняття присяги президент Трамп надихав і просував справу миру — і робив це так, як ми не чули вже багато років", — сказав заступник керівника апарату Ісси та директор із комунікацій Джонатан Вілкокс.

Також він додав, що Трамп пропагує "прагнення до світу без війни".

The Hill зазначає, що ця заява пролунала на тлі того, коли Трамп змінив політику США щодо повномасштабної війни в Україні, посиливши тиск на президента Володимира Зеленського й одночасно розморозивши відносини з російським диктатором Володимиром Путіним.

У виданні додали, що раніше Дональда Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, однак він жодного разу не отримав бажану нагороду.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 березня, стало відомо, що Дональд Трамп дав наказ призупинити всю військову допомогу Україні.

Крім того, раніше президент США заявляв, що він не поступився Росії. Трамп переконаний, що росіяни б захопили всю Україну, якби не він.