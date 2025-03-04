Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Член Палаты представителей США республиканец Даррелл Исса заявил, что будет выдвигать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. По его мнению, никто не заслуживает этого больше, чем Трамп.

Об этом конгрессмен сообщил на своей странице в соцсети X в понедельник, 3 марта. Также об этом информирует издание The Hill.

Читайте также:

Трампа выдвигают на Нобелевскую премию

"Сегодня я выдвину Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает этого больше", — написал Даррелл Исса.

Однако конгрессмен не уточнил, почему он номинирует Трампа на эту премию, но в дальнейшем заявлении пресс-секретарь Иссы указал на "мирные усилия" президента США на Ближнем Востоке.

"Конгрессмен Исса недавно возглавлял делегацию (конгресса, — ред.) в четыре страны Ближнего Востока — он увидел из первых уст и от нескольких глав государств, что дух мира и отход от конфликта является реальным и многосторонним. С момента своего избрания и после принятия присяги президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира - и делал это так, как мы не слышали уже много лет", — сказал заместитель руководителя аппарата Иссы и директор по коммуникациям Джонатан Уилкокс.

Также он добавил, что Трамп пропагандирует "стремление к миру без войны".

The Hill отмечает, что это заявление прозвучало на фоне того, когда Трамп изменил политику США относительно полномасштабной войны в Украине, усилив давление на президента Владимира Зеленского и одновременно разморозив отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

В издании добавили, что ранее Дональда Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира, однако он ни разу не получил желаемую награду.

Напомним, что сегодня, 4 марта, стало известно, что Дональд Трамп дал приказ приостановить всю военную помощь Украине.

Кроме того, ранее президент США заявлял, что он не уступил России. Трамп убежден, что россияне бы захватили всю Украину, если бы не он.