Трамп наказав знищити Іран у разі своєї смерті

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя. Таку заяву він зробив під час підписання указу щодо тиску на Тегеран.

Про це повідомляє AP News.

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"Якщо вони це зроблять, вони будуть знищені. Я залишив інструкції, якщо вони це зроблять, нічого не залишиться", – заявив Трамп під час підписання указу, що посилює тиск на Тегеран.

У разі вбивства Трампа його місце на посаді президента займе віце-президент Джей Ді Венс, який не зобов'язаний дотримуватись залишених попередником інструкцій.

Загрози з боку Ірану щодо Трампа та інших американських посадовців відстежуються вже кілька років. Напруженість між США та Іраном значно загострилася після того, як у 2020 році за наказом Трампа було ліквідовано іранського генерала Касема Сулеймані, керівника елітного підрозділу "Кудс".

Американська влада посилила заходи безпеки після того, як у липні 2024 року під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії в Трампа вистрілили та влучили у вухо. Водночас офіційні особи США тоді не знайшли доказів причетності Ірану до цього нападу.

Нагадаємо, згодом, у вересні на Дональда Трампа здійснили замах на вбивство вдруге.

Наприкінці 2024 року стало відомо, що суд над обвинуваченим у замаху на вбивство Дональда Трампа на території гольф-клубу перенесли.