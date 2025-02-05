Трамп приказал уничтожить Иран в случае своей смерти

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь. Такое заявление он сделал во время подписания указа о давлении на Тегеран.

Об этом сообщает AP News.

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"Если они это сделают, они будут уничтожены. Я оставил инструкции, если они это сделают, ничего не останется", — заявил Трамп во время подписания указа, усиливающего давление на Тегеран.

В случае убийства Трампа его место на посту президента займет вице-президент Джей Ди Вэнс, который не обязан придерживаться оставленных предшественником инструкций.

Угрозы со стороны Ирана в отношении Трампа и других американских чиновников отслеживаются уже несколько лет. Напряженность между США и Ираном значительно обострилась после того, как в 2020 году по приказу Трампа был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани, руководитель элитного подразделения "Кудс".

Американские власти усилили меры безопасности после того, как в июле 2024 года во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Трампа выстрелили и попали в ухо. В то же время официальные лица США тогда не нашли доказательств причастности Ирана к этому нападению.

Напомним, впоследствии, в сентябре на Дональда Трампа совершили покушение на убийство во второй раз.

В конце 2024 года стало известно, что суд над обвиняемым в покушении на убийство Дональда Трампа на территории гольф-клуба перенесли.