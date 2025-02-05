Трамп приказал уничтожить Иран в случае своей смерти

Трамп пригрозил уничтожить Иран в случае покушения на него
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь. Такое заявление он сделал во время подписания указа о давлении на Тегеран.
Об этом сообщает AP News.
Трамп угрожает Ирану полным уничтожением в случае своей гибели
"Если они это сделают, они будут уничтожены. Я оставил инструкции, если они это сделают, ничего не останется", — заявил Трамп во время подписания указа, усиливающего давление на Тегеран.
В случае убийства Трампа его место на посту президента займет вице-президент Джей Ди Вэнс, который не обязан придерживаться оставленных предшественником инструкций.
Угрозы со стороны Ирана в отношении Трампа и других американских чиновников отслеживаются уже несколько лет. Напряженность между США и Ираном значительно обострилась после того, как в 2020 году по приказу Трампа был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани, руководитель элитного подразделения "Кудс".
Американские власти усилили меры безопасности после того, как в июле 2024 года во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Трампа выстрелили и попали в ухо. В то же время официальные лица США тогда не нашли доказательств причастности Ирана к этому нападению.
Напомним, впоследствии, в сентябре на Дональда Трампа совершили покушение на убийство во второй раз.
В конце 2024 года стало известно, что суд над обвиняемым в покушении на убийство Дональда Трампа на территории гольф-клуба перенесли.
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