Путин поможет Трампу в ядерных переговорах с Ираном

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по ряду вопросов, в частности касающихся ядерной программы. Трамп заявил о своей заинтересованности в этом Путину во время телефонного разговора.

Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники во вторник, 4 марта.

Читайте также:

Путин поможет США в переговорах с Ираном

По информации источников издания, Дональд Трамп передал эту заинтересованность непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале этого года. А уже через несколько дней высокопоставленные чиновники из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос агентства Bloomberg заявил, что "Россия считает, что США и Иран должны решить все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать все, что в ее силах, для достижения этой цели".

В то же время представитель МИД Ирана, в ответ на вопрос, предлагала ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем. С этой точки зрения, вполне естественно, что страны предложат помощь, если она будет необходима", — сказал спикер Эсмаил Багаи во время телевизионной пресс-конференции в понедельник в Тегеране.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что Ирану нельзя позволить иметь собственное ядерное оружие. Он хочет подписать новое ядерное соглашение со страной.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.