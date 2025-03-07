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Трамп намекнул, что хочет заключить ядерную сделку с Ираном

7 марта 2025 21:50
Анастасия Писаненко - редактор
Трамп намекнул, что хочет заключить быструю ядерную сделку с Ираном
Дональд Трамп. Фото: AP
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности скорого заключения ядерной сделки с Ираном. Это может произойти совсем скоро.

Об этом американский лидер заявил во время выступления из Овального кабинета.

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Политик обвинил администрацию Джо Байдена в срыве договоренностей, которые, по его словам, были почти готовы во время его первой каденции.

"Очень скоро с Ираном что-то произойдет, вы об этом услышите", — заявил Трамп, не раскрывая деталей.

Трамп заявил, что хочет договориться о ядерной сделке с Ираном, и на этой неделе направил письмо его руководству, предлагая переговоры с Исламской Республикой, которая, как опасается Запад, быстро приближается к возможностям производства атомного оружия.

Также он затронул вопрос войны в Украине, отметив, что, в отличие от европейских лидеров, знает, как завершить боевые действия. По его словам, президент России Владимир Путин якобы готов к завершению войны и может пойти на определенные уступки Киеву.

Напомним, что Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по ряду вопросов, в частности касающихся ядерной программы.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.

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