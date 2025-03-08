Трамп обмежив вживання у США таких слів, як гендер, раса та фемінізм

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче заборонити низку слів для вживання на офіційних сайтах та в документах. Серед них слова гендер, рівність і дискримінація.

Про це пише The New York Times.

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Журналісти видання проаналізували урядові записки, офіційні та неофіційні посібники щодо видалення або зміни формулювань сотень слів на офіційних сайтах, у документах та інших публічних текстах. У деяких випадках влада США рекомендує "дотримуватися обережності" під час використання слів, не запроваджуючи при цьому прямої заборони.

Також NYT визначило близько 200 термінів, які адміністрація Трампа забороняє або уникає: активісти, антирасизм, приналежність, грудне вигодовування, кліматична криза, різноманітність суспільства, інвалідність, дискримінація, рівність, фемінізм, гендер, іммігранти, ЛГБТ, психічне здоров’я, меншини, пригноблення, орієнтація, вагітні, расова справедливість, расизм, секс, трансгендер та жертви.

Список заборонених слів. Фото: NYT

Список заборонених слів. Фото: NYT

Журналісти припускають, що цей список неповний та може існувати більша кількість службових записок. Водночас деякі директиви не вказують прямо на конкретні формулювання.

У матеріалі йдеться, що адміністрації кожного з президентів змінюють стиль спілкування, який використовується в офіційних промовах, аби відобразити власну політику. Але вищеперераховані слова свідчать про "помітний і примітний зсув" у системі мови, яку використовують як у коридорах влади федерального уряду, так і його рядовими членами.

Видалені фрагменти з публічних текстів. Фото: NYT

Журналісти зазначили, що це "безпомилкове відображення пріоритетів" адміністрації Трампа. Зокрема, раніше американський президент неодноразово висловлювався, що різноманіття і рівність "суперечать заслугам людини" і що це призводить до "піднесення некваліфікованих або негідних людей". На думку NYT, це відображає дискримінацію щодо статі, раси та інших категорій людей.

Раніше Трамп заявив, що спершу треба завершити війну в Україні, а потім вже говорити про гарантії безпеки.

Крім того, за словами радника президента США з нацбезпеки Майк Волца, Трамп переконаний у необхідності мирного вирішення війни в Україні.