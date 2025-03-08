Трамп обмежив вживання у США таких слів, як гендер, раса та фемінізм

Трамп обмежив вживання понад 200 слів у США, — NYT
Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче заборонити низку слів для вживання на офіційних сайтах та в документах. Серед них слова гендер, рівність і дискримінація.
Про це пише The New York Times.
Заборонені слова у США
Журналісти видання проаналізували урядові записки, офіційні та неофіційні посібники щодо видалення або зміни формулювань сотень слів на офіційних сайтах, у документах та інших публічних текстах. У деяких випадках влада США рекомендує "дотримуватися обережності" під час використання слів, не запроваджуючи при цьому прямої заборони.
Також NYT визначило близько 200 термінів, які адміністрація Трампа забороняє або уникає: активісти, антирасизм, приналежність, грудне вигодовування, кліматична криза, різноманітність суспільства, інвалідність, дискримінація, рівність, фемінізм, гендер, іммігранти, ЛГБТ, психічне здоров’я, меншини, пригноблення, орієнтація, вагітні, расова справедливість, расизм, секс, трансгендер та жертви.
Журналісти припускають, що цей список неповний та може існувати більша кількість службових записок. Водночас деякі директиви не вказують прямо на конкретні формулювання.
У матеріалі йдеться, що адміністрації кожного з президентів змінюють стиль спілкування, який використовується в офіційних промовах, аби відобразити власну політику. Але вищеперераховані слова свідчать про "помітний і примітний зсув" у системі мови, яку використовують як у коридорах влади федерального уряду, так і його рядовими членами.
Журналісти зазначили, що це "безпомилкове відображення пріоритетів" адміністрації Трампа. Зокрема, раніше американський президент неодноразово висловлювався, що різноманіття і рівність "суперечать заслугам людини" і що це призводить до "піднесення некваліфікованих або негідних людей". На думку NYT, це відображає дискримінацію щодо статі, раси та інших категорій людей.
Раніше Трамп заявив, що спершу треба завершити війну в Україні, а потім вже говорити про гарантії безпеки.
Крім того, за словами радника президента США з нацбезпеки Майк Волца, Трамп переконаний у необхідності мирного вирішення війни в Україні.
Читайте Новини.LIVE!