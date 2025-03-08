Трамп ограничил употребление в США таких слов, как гендер, раса и феминизм

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа хочет запретить ряд слов для употребления на официальных сайтах и в документах. Среди них слова гендер, равенство и дискриминация.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также:

Запрещенные слова в США

Журналисты издания проанализировали правительственные записки, официальные и неофициальные пособия по удалению или изменению формулировок сотен слов на официальных сайтах, в документах и других публичных текстах. В некоторых случаях власти США рекомендуют "соблюдать осторожность" при использовании слов, не вводя при этом прямого запрета.

Также NYT определило около 200 терминов, которые администрация Трампа запрещает или избегает: активисты, антирасизм, принадлежность, грудное вскармливание, климатический кризис, разнообразие общества, инвалидность, дискриминация, равенство, феминизм, гендер, иммигранты, ЛГБТ, психическое здоровье, меньшинства, угнетение, ориентация, беременные, расовая справедливость, расизм, секс, трансгендер и жертвы.

Список запрещенных слов. Фото: NYT

Список запрещенных слов. Фото: NYT

Журналисты предполагают, что этот список неполный и может существовать большее количество служебных записок. В то же время некоторые директивы не указывают прямо на конкретные формулировки.

В материале говорится, что администрации каждого из президентов меняют стиль общения, который используется в официальных речах, чтобы отразить собственную политику. Но вышеперечисленные слова свидетельствуют о "заметном и примечательном сдвиге" в системе языка, используемого как в коридорах власти федерального правительства, так и его рядовыми членами.

Удаленные фрагменты из публичных текстов. Фото: NYT

Журналисты отметили, что это "безошибочное отражение приоритетов" администрации Трампа. В частности, ранее американский президент неоднократно высказывался, что многообразие и равенство "противоречат заслугам человека" и что это приводит к "возвышению неквалифицированных или недостойных людей". По мнению NYT, это отражает дискриминацию в отношении пола, расы и других категорий людей.

Ранее Трамп заявил, что сначала надо завершить войну в Украине, а потом уже говорить о гарантиях безопасности.

Кроме того, по словам советника президента США по нацбезопасности Майк Волца, Трамп убежден в необходимости мирного решения войны в Украине.