Трамп впевнений у бажанні РФ та України припинити бойові дії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що наступного тижня потрібно обговорити можливість припинення вогню. При цьому американський президент Дональд Трамп висловив свою переконаність у необхідності мирного вирішення.

Про це президент США заявив під час виступу із Овального кабінету.

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Так, за словами Волца, зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським пройшла не дуже добре, але робота над вирішенням триває.

Він підкреслив важливість врегулювання конфлікту та припинення бойових дій, зазначивши, що це стосується як Росії, так і України.

Водночас Дональд Трамп висловив свою переконаність у необхідності мирного вирішення.

"Ми повинні це зупинити. Вони втрачають у середньому 2000 солдатів на тиждень. Це дуже багато. Ви погоджуєтеся?" — заявив він.

Трамп наголосив, що має бути чітке розуміння з української сторони: чи готові вони до врегулювання конфлікту.

Якщо Україна не має наміру досягати миру, США будуть змушені переглянути свою позицію.

Нагадаємо, що під час того ж виступу Трамп зробив заяву, в якій обговорив економічну ситуацію в США та майбутні зміни в тарифній політиці країни.

Також Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін користується обмеженням обміну розвідданими між США та Україною.