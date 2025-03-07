Трамп впевнений у бажанні РФ та України припинити бойові дії
Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що наступного тижня потрібно обговорити можливість припинення вогню. При цьому американський президент Дональд Трамп висловив свою переконаність у необхідності мирного вирішення.
Про це президент США заявив під час виступу із Овального кабінету.
Трамп про переговори РФ та України
Так, за словами Волца, зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським пройшла не дуже добре, але робота над вирішенням триває.
Він підкреслив важливість врегулювання конфлікту та припинення бойових дій, зазначивши, що це стосується як Росії, так і України.
Водночас Дональд Трамп висловив свою переконаність у необхідності мирного вирішення.
"Ми повинні це зупинити. Вони втрачають у середньому 2000 солдатів на тиждень. Це дуже багато. Ви погоджуєтеся?" — заявив він.
Трамп наголосив, що має бути чітке розуміння з української сторони: чи готові вони до врегулювання конфлікту.
Якщо Україна не має наміру досягати миру, США будуть змушені переглянути свою позицію.
Нагадаємо, що під час того ж виступу Трамп зробив заяву, в якій обговорив економічну ситуацію в США та майбутні зміни в тарифній політиці країни.
Також Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін користується обмеженням обміну розвідданими між США та Україною.
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