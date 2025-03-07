Обмеження обміну розвідданих між США та Україною - Трамп зробив заяву

Путін користується обмеженням розвідданих від США, — Трамп
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 7 березня, заявив, що російський президент Володимир Путін користується обмеженням обміну розвідданими між США та Україною. Він вважає, що так вчинив би "будь-хто на його місці".
Про це Трамп сказав під час виступу в Овальному кабінеті.
Передача розвідданих США
Під час промови Трамп підтвердив, що Путін користується тим, що США обмежили доступ Україні до розвідувальних даних та зупинили надання військової допомоги.
"Будь-хто на його місці робив би те саме", — сказав американський президент.
Зазначимо, що днями Трамп наказав "зупинити і переглянути" допомогу для України. Водночас джерело видання Financial Times в українській розвідці зазначило, що запасів зброї та техніки, отриманих від США, вистачить на "два-три місяці".
Раніше видання Axios писало, що Трамп розчарований посиленням Росією напруженості в Україні. Йдеться про удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Також він заявив, що США "обібрали до нитки", коментуючи економічну ситуацію в країні.
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