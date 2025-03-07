Путін не хотів нападати на Україну — Трамп зробив нові заяви про війну

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Російський президент Володимир Путін прагне завершити війну в Україні. Він буде більш щедрим, ніж повинен бути.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час свого виступу в Овальному кабінеті в п'ятницю, 7 березня.

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"Я вважаю, що вони не знають, як завершити війну. Я думаю, я знаю, як завершити війну. У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Він хоче завершити війну", — зазначив президент США.

Глава білого дому також додав, що Путін не хотів починати війну в Україні, бо знав про наслідки.

"Я розмовляв з Володимиром про це. Я з ним про це говорив. Він не збирався нападати. Він знав, що будуть наслідки. І війна чотири роки не починалась", — підсумував Трамп.

Також у цьому ж виступі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін користується обмеженням обміну розвідданими між США та Україною. Крім того, глава Білого дому висловився про економічну ситуацію в США та майбутні зміни в тарифній політиці країни.