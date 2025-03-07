Путин не хотел нападать на Украину — Трамп сделал новые заявления о войне

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Российский президент Владимир Путин стремится завершить войну в Украине. Он будет более щедрым, чем должен быть.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Овальном кабинете в пятницу, 7 марта.

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"Я считаю, что они не знают, как завершить войну. Я думаю, я знаю, как завершить войну. У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Он хочет завершить войну", — отметил президент США.

Глава белого дома также добавил, что Путин не хотел начинать войну в Украине, потому что знал о последствиях.

"Я разговаривал с Владимиром об этом. Я с ним об этом говорил. Он не собирался нападать. Он знал, что будут последствия. И война четыре года не начиналась", — подытожил Трамп.

Также в этом же выступлении президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин пользуется ограничением обмена разведданными между США и Украиной. Кроме того, глава Белого дома высказался об экономической ситуации в США и будущих изменениях в тарифной политике страны.