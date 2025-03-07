США обібрали до нитки - Трамп про нові тарифи

Трамп заявив, що США "обібрали до нитки"
Американський лідер Дональд Трамп зробив заяву, в якій обговорив економічну ситуацію в США та майбутні зміни в тарифній політиці країни.
Про це президент США заявив під час виступу із Овального кабінету.
Трамп анонсував зміцнення економіки США
"Нашу країну, США, всі обібрали до нитки. Тепер це припиниться, Америка буде дуже сильною", — заявив він.
Президент США підкреслив, що США тепер почнуть зміцнювати свою економіку.
"Завжди будуть зміни та коригування", — додав він про запровадження та скасування тарифів
Трамп зазначив, що це дозволить Америці стати набагато сильнішою на світовій арені.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про істотні успіхи у врегулюванні російсько-української війни, досягнуті за останні дні як з українською, так і з російською сторонами.
Крім того, Трамп підписав розпорядження про відстрочення тарифів на всі продукти з Мексики та Канади, на які поширюється угода про вільну торгівлю USMCA. Трамп вирішив дати країнам відстрочку в один місяць.
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