США обібрали до нитки - Трамп про нові тарифи

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп зробив заяву, в якій обговорив економічну ситуацію в США та майбутні зміни в тарифній політиці країни.

Про це президент США заявив під час виступу із Овального кабінету.

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"Нашу країну, США, всі обібрали до нитки. Тепер це припиниться, Америка буде дуже сильною", — заявив він.

Президент США підкреслив, що США тепер почнуть зміцнювати свою економіку.

"Завжди будуть зміни та коригування", — додав він про запровадження та скасування тарифів

Трамп зазначив, що це дозволить Америці стати набагато сильнішою на світовій арені.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про істотні успіхи у врегулюванні російсько-української війни, досягнуті за останні дні як з українською, так і з російською сторонами.

Крім того, Трамп підписав розпорядження про відстрочення тарифів на всі продукти з Мексики та Канади, на які поширюється угода про вільну торгівлю USMCA. Трамп вирішив дати країнам відстрочку в один місяць.