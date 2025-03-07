Трамп відклав на місяць мита проти Мексики та Канади ось чому

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відстрочення тарифів на всі продукти з Мексики та Канади, на які поширюється угода про вільну торгівлю USMCA. Трамп вирішив дати країнам відстрочку в один місяць.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Чому Трамп різко передумав

Відповідаючи на запитання каналу, чи пов’язаний цей крок із падінням фондового ринку на початку цього тижня, один високопоставлений чиновник адміністрації зазначив, що зустріч президента з "великою трійкою" автовиробників — Ford, General Motors і Stellantis — вплинула на процес прийняття рішень президентом.

CNN нагадує, що угода USMCA — це договір між США, Мексикою та Канадою, укладена Трампом під час його першого терміну, яка робить три північноамериканські країни зоною вільної торгівлі.

Раніше Трамп оголосив про призупинення тарифів на всі продукти з Мексики, на які поширюється USMCA.

"Після розмови з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не буде зобов’язана платити мита за все, що підпадає під дію Угоди USMCA", — заявив Трамп.

Після підписання указу про паузу у запровадженні мит Канада теж стрімко відреагувала. Ця країна також призупинить запланований другий раунд відповідних мит ​​на понад 4000 американських товарів до 2 квітня.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Сполучних Штатів Дональд Трамп погодив запровадження мит щодо низки країн. На його думку, це дозволить Америці "знову бути великою".

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо звинуватив США та президента Дональда Трампа не лише у створенні економічної напруги через запровадження мит, а й у прагненні підірвати незалежність Канади.