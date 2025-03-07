Трамп відклав на місяць мита проти Мексики та Канади ось чому

Трамп призупинив мита проти Канади та Мексики — ось чому
Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відстрочення тарифів на всі продукти з Мексики та Канади, на які поширюється угода про вільну торгівлю USMCA. Трамп вирішив дати країнам відстрочку в один місяць.
Про це повідомляє CNN.
Чому Трамп різко передумав
Відповідаючи на запитання каналу, чи пов’язаний цей крок із падінням фондового ринку на початку цього тижня, один високопоставлений чиновник адміністрації зазначив, що зустріч президента з "великою трійкою" автовиробників — Ford, General Motors і Stellantis — вплинула на процес прийняття рішень президентом.
CNN нагадує, що угода USMCA — це договір між США, Мексикою та Канадою, укладена Трампом під час його першого терміну, яка робить три північноамериканські країни зоною вільної торгівлі.
Раніше Трамп оголосив про призупинення тарифів на всі продукти з Мексики, на які поширюється USMCA.
"Після розмови з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не буде зобов’язана платити мита за все, що підпадає під дію Угоди USMCA", — заявив Трамп.
Після підписання указу про паузу у запровадженні мит Канада теж стрімко відреагувала. Ця країна також призупинить запланований другий раунд відповідних мит на понад 4000 американських товарів до 2 квітня.
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Сполучних Штатів Дональд Трамп погодив запровадження мит щодо низки країн. На його думку, це дозволить Америці "знову бути великою".
Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо звинуватив США та президента Дональда Трампа не лише у створенні економічної напруги через запровадження мит, а й у прагненні підірвати незалежність Канади.
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