Трамп отложил на месяц пошлины против Мексики и Канады вот почему

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отсрочке тарифов на все продукты из Мексики и Канады, на которые распространяется соглашение о свободной торговле USMCA. Трамп решил дать странам отсрочку в один месяц.

Об этом сообщает CNN.

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Отвечая на вопрос канала, связан ли этот шаг с падением фондового рынка в начале этой недели, один высокопоставленный чиновник администрации отметил, что встреча президента с "большой тройкой" автопроизводителей — Ford, General Motors и Stellantis — повлияла на процесс принятия решений президентом.

CNN напоминает, что соглашение USMCA — это договор между США, Мексикой и Канадой, заключенный Трампом во время его первого срока, которое делает три североамериканские страны зоной свободной торговли.

Ранее Трамп объявил о приостановлении тарифов на все продукты из Мексики, на которые распространяется USMCA.

"После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я согласился, что Мексика не будет обязана платить пошлины за все, что подпадает под действие Соглашения USMCA", — заявил Трамп.

После подписания указа о паузе во введении пошлин Канада тоже стремительно отреагировала. Эта страна также приостановит запланированный второй раунд ответных пошлин на более 4000 американских товаров до 2 апреля.

Напомним, в конце февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласовал введение пошлин в отношении ряда стран. По его мнению, это позволит Америке "снова быть великой".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил США и президента Дональда Трампа не только в создании экономического напряжения из-за введения пошлин, но и в стремлении подорвать независимость Канады.