На думку Трампа, він досяг успіхів за останні кілька днів у врегулюванні питання переговорів між Росією та Україною

Трамп зробив заяву про Україну, РФ та ядерну зброю — що відомо
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про істотні успіхи у врегулюванні російсько-української війни, досягнуті за останні дні як з українською, так і з російською сторонами. Він висловив бажання сприяти примиренню між двома країнами та уникнути ескалації ситуації, яка може призвести до застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє портал Clash Report.
Про що конкретно заявив Трамп
Trump:— Clash Report (@clashreport) March 6, 2025
It would be great if everybody would get rid of their nuclear weapons.
I know Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4-5 years. It would be great if we could all de-nuclearize because the power of nuclear weapons is crazy. pic.twitter.com/PbjIhTO2wz
За словами Трампа, за останні декілька днів йому вдалось досягти значного прогресу з Україною, а також значного прогресу з Росією.
"І було б чудово звести цих двох до купи, щоб нам не довелось говорити про ядерну зброю", — сказав Трамп.
Торкаючись теми ядерної зброї президент США наголосив на необхідності всезагального скорочення ядерних арсеналів, зазначивши, що як Росія, так і США володіють найбільшою кількістю ядерних боєголовок, а Китай наздоганяє їх.
"Я знаю, що Росія і ми маємо найбільше ядерних боєголовок. Китай матиме таку ж кількість протягом 4-5 років. Було б чудово, якби ми всі могли денуклеаризуватися, тому що потужність ядерної зброї є божевільною", — заявив президент США.
Він висловив переконання, що денуклеаризація є бажаною метою для міжнародної спільноти та запропонував відновити переговори з цього питання.
Нагадаємо, у ЦРУ підтвердили інформацію, що США припинили обмін розвідданими з Україною.
Аналітики Інституту дослідження війни назвали наслідки від скасування обміну розвідувальними даними між Україною та США.
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