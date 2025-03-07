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Трамп зробив заяву про Україну, РФ та ядерну зброю — що відомо

7 березня 2025 03:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку Трампа, він досяг успіхів за останні кілька днів у врегулюванні питання переговорів між Росією та Україною
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про істотні успіхи у врегулюванні російсько-української війни, досягнуті за останні дні як з українською, так і з російською сторонами. Він висловив бажання сприяти примиренню між двома країнами та уникнути ескалації ситуації, яка може призвести до застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє портал Clash Report.

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Про що конкретно заявив Трамп

За словами Трампа, за останні декілька днів йому вдалось досягти значного прогресу з Україною, а також значного прогресу з Росією. 

"І було б чудово звести цих двох до купи, щоб нам не довелось говорити про ядерну зброю", — сказав Трамп.

Торкаючись теми ядерної зброї президент США наголосив на необхідності всезагального скорочення ядерних арсеналів, зазначивши, що як Росія, так і США володіють найбільшою кількістю ядерних боєголовок, а Китай наздоганяє їх.

"Я знаю, що Росія і ми маємо найбільше ядерних боєголовок. Китай матиме таку ж кількість протягом 4-5 років. Було б чудово, якби ми всі могли денуклеаризуватися, тому що потужність ядерної зброї є божевільною", — заявив президент США.

Він висловив переконання, що денуклеаризація є бажаною метою для міжнародної спільноти та запропонував відновити переговори з цього питання.

Нагадаємо, у ЦРУ підтвердили інформацію, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

Аналітики Інституту дослідження війни назвали наслідки від скасування обміну розвідувальними даними між Україною та США. 

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