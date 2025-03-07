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Трамп высказался об Украине, РФ и ядерном оружии — что известно

7 марта 2025 03:05
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению Трампа, он достиг успехов за последние несколько дней в урегулировании вопроса переговоров между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о существенных успехах в урегулировании российско-украинской войны, достигнутых за последние дни как с украинской, так и с российской сторонами. Он выразил желание способствовать примирению между двумя странами и избежать эскалации ситуации, которая может привести к применению ядерного оружия.

Об этом сообщает портал Clash Report.

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О чем конкретно заявил Трамп

По словам Трампа, за последние несколько дней ему удалось достичь значительного прогресса с Украиной, а также значительного прогресса с Россией.

"И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", — сказал Трамп.

Касаясь темы ядерного оружия президент США отметил необходимость всеобщего сокращения ядерных арсеналов, отметив, что как Россия, так и США обладают наибольшим количеством ядерных боеголовок, а Китай догоняет их.

"Я знаю, что Россия и мы имеем больше всего ядерных боеголовок. Китай будет иметь такое же количество в течение 4-5 лет. Было бы замечательно, если бы мы все могли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия является сумасшедшей", — заявил президент США.

Он выразил убеждение, что денуклеаризация является желаемой целью для международного сообщества и предложил возобновить переговоры по этому вопросу.

Напомним, в ЦРУ подтвердили информацию, что США прекратили обмен разведданными с Украиной.

Аналитики Института исследования войны назвали последствия от отмены обмена разведывательными данными между Украиной и США.

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