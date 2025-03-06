США припинили обмін розвідданими з Україною — які наслідки для безпеки

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Сполучені Штати Америки призупинили обмін розвідданими з Україною. Таке рішення дозволить російським окупантам посилити удари безпілотниками і ракетами по тилу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Наслідки призупинення обміну розвідданими

Американська розвідка сприяла зміцненню української системи раннього оповіщення про російські атаки на міста. Завдяки цьому влада та цивільні мали змогу завчасно реагувати на запуски ворожих цілей.

Призупинення передачі даних американської розвідки про удари РФ по українському тилу, а також зупинка постачання ракет для систем ППО Patriot, суттєво вплине на безпеку тилових регіонів України.

Збільшення обстрілів

Аналітики зазначають, що РФ здебільшого атакує енергетичну інфраструктуру та оборонні підприємства України. Посилення цих ударів після призупинення військової допомоги США та обміну розвідданими може загальмувати зміцнення оборонного потенціалу країни.

"Однак самодостатній український оборонний потенціал дозволить Україні захистити себе в довгостроковій перспективі за умови істотного скорочення іноземної військової допомоги. В інтересах національної безпеки США — продовження зусиль, спрямованих на досягнення самодостатності України", — йдеться у звіті.

Припускають, що Україна втратить здатність атакувати системи ППО в Росії та на окупованих територіях з РСЗВ HIMARS, а також ракет ATACMS. Внаслідок цього окупанти матимуть можливість більш ефективно використовувати планерні бомби.

"Політика США щодо призупинення військової допомоги та обміну розвідданими, зменшує важелі впливу лідера США Дональда Трампа для досягнення заявленої ним політичної мети — припинення війни в Україні на прийнятних умовах, що вимагає посилення тиску на Росію, а не на Україну", — зазначають аналітики.

Реакція Росії на рішення Штатів

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що постачання американської зброї Україні, ймовірно, відновиться, але "головною метою Росії залишається завдання максимальної шкоди на місцях".

За його словами, Росія розуміє тимчасовий характер призупинення допомоги США та прагне використати цей період.

"Заява Медведєва узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська, ймовірно, спробують скористатися паузою в наданні допомоги з боку США для того, щоб досягти подальших успіхів на сході та півдні України. Зокрема, Москва спробує виправдати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", — наголошують аналітики.

Нагадаємо, США припинили обмін розвідданими з Україною, що може значно ускладнити виявлення та ураження російських цілей.

Також ЗМІ повідомляли, що Штати заборонили Великій Британії передавати Україні дані своєї військової розвідки.