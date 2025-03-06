США прекратили обмен разведданными с Украиной — какие последствия для безопасности

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Соединенные Штаты Америки приостановили обмен разведданными с Украиной. Такое решение позволит российским оккупантам усилить удары беспилотниками и ракетами по тылу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Последствия приостановления обмена разведданными

Американская разведка способствовала укреплению украинской системы раннего оповещения о российских атаках на города. Благодаря этому власти и гражданские имели возможность заблаговременно реагировать на запуски вражеских целей.

Приостановление передачи данных американской разведки об ударах РФ по украинскому тылу, а также остановка поставок ракет для систем ПВО Patriot, существенно повлияет на безопасность тыловых регионов Украины.

Увеличение обстрелов

Аналитики отмечают, что РФ в основном атакует энергетическую инфраструктуру и оборонные предприятия Украины. Усиление этих ударов после приостановления военной помощи США и обмена разведданными может затормозить укрепление оборонного потенциала страны.

"Однако самодостаточный украинский оборонный потенциал позволит Украине защитить себя в долгосрочной перспективе при условии существенного сокращения иностранной военной помощи. В интересах национальной безопасности США — продолжение усилий, направленных на достижение самодостаточности Украины", — говорится в отчете.

Предполагают, что Украина потеряет способность атаковать системы ПВО в России и на оккупированных территориях с РСЗО HIMARS, а также ракет ATACMS. Вследствие этого оккупанты будут иметь возможность более эффективно использовать планерные бомбы.

"Политика США о приостановлении военной помощи и обмена разведданными, уменьшает рычаги влияния лидера США Дональда Трампа для достижения заявленной им политической цели — прекращения войны в Украине на приемлемых условиях, что требует усиления давления на Россию, а не на Украину", — отмечают аналитики.

Реакция России на решение Штатов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки американского оружия Украине, вероятно, возобновится, но "главной целью России остается нанесение максимального ущерба на местах".

По его словам, Россия понимает временный характер приостановления помощи США и стремится использовать этот период.

"Заявление Медведева согласуется с оценкой ISW о том, что российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться паузой в оказании помощи со стороны США для того, чтобы достичь дальнейших успехов на востоке и юге Украины. В частности, Москва попытается оправдать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — отмечают аналитики.

Напомним, США прекратили обмен разведданными с Украиной, что может значительно усложнить обнаружение и поражение российских целей.

Также СМИ сообщали, что Штаты запретили Великобритании передавать Украине данные своей военной разведки.