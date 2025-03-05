Війна в Україні — США заборонили Британії ділитись розвідданими

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною даними військової розвідки Америки. Це вплине на здатність Києва захищатися від безперервного наступу Росії.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Видання зазначило, що заборона стосується Центру урядового зв'язку Великої Британії, шпигунських агентств та розвідувальних служб Міністерства оборони.

"США будуть жорстко контролювати поширення своїх розвідданих в Україні через агентства, розташовані в Києві", — сказав британський експерт з військової розвідки Філ Інгрем.

За даними видання, це рішення було ухвалене після того, як США заявили, що припиняють військову допомогу Києву. Видання вважає, що це не зупинить, а продовжить війну, адже на тлі нестачі зброї в України Росія розпочне нові спроби захопити українські території.

У матеріалі додали, що такий крок вплине на здатність України захищатися від постійних атак РФ.

Зазначимо, представник американської влади 4 березня підтвердив агентству EFE, що США продовжують ділитися розвідданими з Україною, попри рішення щодо припинення постачання американської військової допомоги.

Нагадаємо, під час свого виступу на засіданні Конгресу Дональд Трамп оголосив замороження міжнародної допомоги. Зокрема, йдеться й про допомогу Україні.

Крім того, президент США заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до переговорів.

Водночас конгресмен США Ел Грін заявив, що готує імпічмент Трампу. Під час виступу його вигнали з приміщення, оскільки він "ледь не зірвав промову президента".