Імпічмент Трампа — конгресмен Ел Грін заявив, що готує процедуру

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В середу, 5 березня, Дональд Трамп виступив з промовою перед Конгресом США. Під час промови одного з конгресменів вивели із приміщення, оскільки він ледь не зірвав промову Президента. Тепер Ел Грін готує імпічмент Трампа.

Про це написав в соцмережі X американський політик Деррік Еванс у середу, 5 березня.

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Імпічмент проти Дональда Трампа

Як зазначив Еванс, конгресмена-демократа вигнали з промови Дональда Трампа. Після цього Ел Грін заявив, що "працює над статтями про імпічмент".

"У мене є інші речі, проти яких я протестую. І я також працюю над своїми статтями про імпічмент. Цей президент непридатний", — сказав Грін.

Повідомлення Дерріка Еванса. Фото: скриншот

Нагадаємо, також під час виступу Дональда Трампа в Конгресі представники Демократичної партії підняли таблички з надписом "брехня". Також тримали таблички з висловами про Маска.

Президент США Дональд Трамп під час промови повідомив, що Україна надіслала йому лист. У документі йдеться про те, що наша держава готова сісти за стіл переговорів і підписати угоду про корисні копалини.