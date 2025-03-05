Импичмент Трампа — конгрессмен Эл Грин заявил, что готовит процедуру

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду, 5 марта, Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом США. Во время речи одного из конгрессменов вывели из помещения, поскольку он едва не сорвал речь президента. Теперь Эл Грин готовит импичмент Трампу.

Об этом написал в соцсети X американский политик Деррик Эванс в среду, 5 марта.

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Как отметил Эванс, конгрессмена-демократа выгнали с речи Дональда Трампа. После этого Эл Грин заявил, что "работает над статьями об импичменте".

"У меня есть другие вещи, против которых я протестую. И я также работаю над своими статьями об импичменте. Этот президент непригоден", — сказал Грин.

Сообщение Деррика Эванса. Фото: скриншот

Напомним, также во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе представители Демократической партии подняли таблички с надписью "ложь". Также держали таблички с высказываниями о Маске.

Президент США Дональд Трамп во время речи сообщил, что Украина прислала ему письмо. В документе говорится о том, что наше государство готово сесть за стол переговоров и подписать соглашение о полезных ископаемых.