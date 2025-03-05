Импичмент Трампа — конгрессмен Эл Грин заявил, что готовит процедуру

Конгрессмен США Эл Грин заявил, что готовит импичмент Трампу
В среду, 5 марта, Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом США. Во время речи одного из конгрессменов вывели из помещения, поскольку он едва не сорвал речь президента. Теперь Эл Грин готовит импичмент Трампу.
Об этом написал в соцсети X американский политик Деррик Эванс в среду, 5 марта.
Импичмент против Дональда Трампа
Как отметил Эванс, конгрессмена-демократа выгнали с речи Дональда Трампа. После этого Эл Грин заявил, что "работает над статьями об импичменте".
"У меня есть другие вещи, против которых я протестую. И я также работаю над своими статьями об импичменте. Этот президент непригоден", — сказал Грин.
Напомним, также во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе представители Демократической партии подняли таблички с надписью "ложь". Также держали таблички с высказываниями о Маске.
Президент США Дональд Трамп во время речи сообщил, что Украина прислала ему письмо. В документе говорится о том, что наше государство готово сесть за стол переговоров и подписать соглашение о полезных ископаемых.
Читайте Новини.LIVE!