Война в Украине — США запретили Британии делиться разведданными

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной данными военной разведки Америки. Это повлияет на способность Киева защищаться от непрерывного наступления России.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Издание отметило, что запрет касается Центра правительственной связи Великобритании, шпионских агентств и разведывательных служб Министерства обороны.

"США будут жестко контролировать распространение своих разведданных в Украине через агентства, расположенные в Киеве", — сказал британский эксперт по военной разведке Фил Ингрэм.

По данным изданием, это решение было принято после того, как США заявили, что прекращают военную помощь Киеву. Издание считает, что это не остановит, а продолжит войну, ведь на фоне нехватки оружия в Украине, Россия начнет новые попытки захватить украинские территории.

В материале добавили, что такой шаг повлияет на способность Украины защищаться от постоянных атак РФ.

Отметим, представитель американских властей 4 марта подтвердил агентству EFE, что США продолжают делиться разведданными с Украиной, несмотря на решение о прекращении поставок американской военной помощи.

Напомним, во время своего выступления на заседании Конгресса Дональд Трамп объявил замораживание международной помощи. В частности, речь идет и о помощи Украине.

Кроме того, президент США заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам.

В то же время конгрессмен США Эл Грин заявил, что готовит импичмент Трампу. Во время выступления его выгнали из помещения, поскольку он "едва не сорвал речь президента".