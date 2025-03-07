США обобрали до нитки - Трамп о новых тарифах

Трамп заявил, что США "обобрали до нитки"
Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, в котором обсудил экономическую ситуацию в США и будущие изменения в тарифной политике страны.
Об этом президент США заявил во время выступления из Овального кабинета.
Трамп анонсировал укрепление экономики США
"Нашу страну, США, все обобрали до нитки. Теперь это прекратится, Америка будет очень сильной", — заявил он.
Президент США подчеркнул, что США теперь начнут укреплять свою экономику.
"Всегда будут изменения и корректировки", — добавил он о введении и отмене тарифов
Трамп отметил, что это позволит Америке стать намного сильнее на мировой арене.
Напомним, Дональд Трамп заявил о существенных успехах в урегулировании российско-украинской войны, достигнутые за последние дни как с украинской, так и с российской сторонами.
Кроме того, Трамп подписал распоряжение об отсрочке тарифов на все продукты из Мексики и Канады, на которые распространяется соглашение о свободной торговле USMCA. Трамп решил дать странам отсрочку в один месяц.
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