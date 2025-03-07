США обобрали до нитки - Трамп о новых тарифах

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, в котором обсудил экономическую ситуацию в США и будущие изменения в тарифной политике страны.

Об этом президент США заявил во время выступления из Овального кабинета.

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"Нашу страну, США, все обобрали до нитки. Теперь это прекратится, Америка будет очень сильной", — заявил он.

Президент США подчеркнул, что США теперь начнут укреплять свою экономику.

"Всегда будут изменения и корректировки", — добавил он о введении и отмене тарифов

Трамп отметил, что это позволит Америке стать намного сильнее на мировой арене.

Напомним, Дональд Трамп заявил о существенных успехах в урегулировании российско-украинской войны, достигнутые за последние дни как с украинской, так и с российской сторонами.

Кроме того, Трамп подписал распоряжение об отсрочке тарифов на все продукты из Мексики и Канады, на которые распространяется соглашение о свободной торговле USMCA. Трамп решил дать странам отсрочку в один месяц.