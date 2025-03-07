Ограничения обмена разведданными между США и Украиной - Трамп сделал заявление

Путин пользуется ограничением разведданных от США, — Трамп
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, заявил, что российский президент Владимир Путин пользуется ограничением обмена разведданными между США и Украиной. Он считает, что так поступил бы "любой на его месте".
Об этом Трамп сказал во время выступления в Овальном кабинете.
Передача разведданных США
Во время речи Трамп подтвердил, что Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведывательным данным и остановили предоставление военной помощи.
"Любой на его месте делал бы то же самое", — сказал американский президент.
Отметим, что на днях Трамп приказал "остановить и пересмотреть" помощь для Украины. В то же время источник издания Financial Times в украинской разведке отметил, что запасов оружия и техники, полученных от США, хватит на "два-три месяца".
Ранее издание Axios писало, что Трамп разочарован усилением Россией напряженности в Украине. Речь идет об ударах РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
Также он заявил, что США "обобрали до нитки", комментируя экономическую ситуацию в стране.
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